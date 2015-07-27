KALE KİLİT’TEN BİR YENİLİK DAHA

Türkiye kilit sektörünün lider markası Kale Kilit’in yeni ürünü Kale İkaz Silindiri ile anahtar kapıda unutulduğunda 8 veya opsiyonel 12 saniye içinde devreye giren alarm, 100 dBA ses ile kullanıcıyı uyarıyor.

Günlük hayatın koşturmacasında unutkanlık pek çok kişinin derdi. Bu nedenle anahtarların dışarıda unutulması ise oldukça karşılaşılan bir sorun. Bu konuda bugüne kadar pek çok kişinin bu sorundan dertli olduğunu bilen kilit sektörünün lider ismi Kale Kilit, yeni bir ürünle bu soruna son veriyor.

Bugüne kadar “güvenin adı” sloganıyla anılan Kale Kilit, son teknoloji ürünü “Kale ikaz silindiri” ile bir ilk’e daha imza atıyor. Kapı üzerinde anahtar unutmaya son veren “Kale ikaz silindiri”, anahtar kapı üzerinde unutulduğunda 8 ya da opsiyonel 12 saniye sonra 100 dBA şiddetinde sesle uyarıyor. Bu sayede hem mekana girerken hem de çıkarken anahtar unutmak mümkün olmazken, anahtar unutulmaya bağlı hırsızlık vakalarının önüne geçilmiş oluyor.

Farklı renk tonlarında özel anahtarları olan “Kale ikaz silindiri”, girişte ya da çıkışta anahtar kapıda unutulduğunda 30 dakika sesle uyarıyor. Bir adet değiştirilebilir 9V alkalin pil ile çalışan “Kale ikaz silindiri”nin uyarı sesi ise anahtar silindirden çıkarıldığı anda sona eriyor.

Kapıda anahtar unutmaktan dertli olanlar için büyük çözüm olan “Kale ikaz silindiri,” tüm kilit satış noktaları ve yapı marketlerden satın alınabilir.