KASTAMONU ENTEGRE SEKTÖRÜN TURQUALITY® BELGESİ ALAN İLK ŞİRKETİ OLDU

Kastamonu Entegre geçmişten günümüze taşıdığı başarılı performansını sektöründe Turquality® belgesi alan ilk şirket olarak tescilledi. Türkiye’nin Ağaç Bazlı Panel Sektörü’ndeki global oyuncusu Kastamonu Entegre, Ekonomi Bakanlığı’nın “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” vizyonu ile yürütmekte olduğu markalaşma programı Turquality Projesi’ne “Kastamonu” markasıyla dahil oldu.

Sektöründe Avrupa’nın dördüncü, dünyanın sekizinci büyük üreticisi olan Kastamonu Entegre, Turquality belgesiyle uluslararası rekabet ortamındaki başarılı yükselişini sürdürmeyi ve yurtdışındaki olumlu “Türk Malı” imajına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yurtiçindeki sektör liderliğinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında 10 farklı lokasyonda toplam 13 üretim tesisi ve 77 ülkeye yaptığı ihracatla, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi A.Ş, önümüzdeki 10 yıl içinde dünyanın ilk 5 üreticisinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Türk şirketlerinin global marka niteliği kazanmasında Turquality’nin önemine dikkat çeken Hayat Holding Ağaç Grubu Başkanı Haluk Yıldız, “Önemli bir eşiği daha geçtik. Kastamonu Entegre’nin sektöründeki global gücünü, Turquality ile bir üst aşamaya taşıyacağız. Bu yalnızca şirket olarak bizim için değil, global markalarının sayısının artması açısından ülkemiz için de önemli bir adım. Çünkü uluslararası arenada bugün ülkelerin itibarı, global marka sayılarıyla da doğru orantılı bir görünüm arz ediyor” diye konuştu.

Son yıllarda özellikle Rusya’nın farklı bölgelerinde yaptığı dev tesis yatırımlarıyla sektörün dünya sıralamasını değiştirerek Avrupa’nın dördüncü, dünyanın ise sekizinci büyük üreticisi konumuna ulaşan Kastamonu Entegre, hızlı ve istikrarlı büyümesiyle dikkat çekiyor.

2014 yılında Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde (SEZ) gerçekleştirdiği 260 milyon dolarlık yatırımla Avrupa’nın ve Rusya’nın en büyük üretim tesisini kuran Kastamonu Entegre, aynı lokasyonda 100 milyon dolarlık ek yatırımla ikinci tesisi de 2016 yılının ilk çeyreğinde devreye alacak.

Kastamonu Entegre son olarak Mayıs ayında Rusya Federasyonu Kaluga Bölgesi’ndeki Ludinovo Özel Ekonomik Bölgesi’nde (SEZ) 200 milyon dolara mal olacak dünyanın en büyük YONGALEVHA tesisinin temelini attı. 2014 yılını 1.2 milyar dolar konsolide ciroyla kapatan Kastamonu Entegre aldığı Turquality belgesiyle; üretim, kalite ve ihracattaki başarısını bir adım ileriye taşıyarak, ‘global marka’ olma yolunda önemli bir eşiği de başarıyla geçmiş oldu.