kibrID MATERIAL’dan Çokgen Tasarımın Modüler Yönü; Penta

Özgün koleksiyonları ve yenilikçi vizyonuyla adından söz ettiren kibrID MATERIAL, Türkiye’de temsil ettiği KAZA Concrete ile duvarlara sanatsal çözümler sunuyor. Beton malzemenin üstün teknik özellikler ve ileri teknolojiyle biçimlendirildiği KAZA Concrete Penta koleksiyonu, İtalyan tasarımcı Cristina Vezzini’nin doğasına hayran olduğu geometrik şekillerden oluşuyor.

Uluslararası firmaların özgün koleksiyonlarını Türkiye’de satışa sunan kibrID MATERIAL, duvar ve zemin kaplamalarında yeni bir dönem başlatıyor. Suyun cezbediciliğini ve ışıltısını barındıran kristal ve mineral oluşumların mucizesi olarak tasarlanan KAZA Concrete Penta beton bazlı karolar, mimar ve iç mimarlara sanatsal mekan çözümleri sunuyor… Dünyaca ünlü tasarımcı Cristina Vezzini tarafından geometrik ve minimalist çizgilerle tasarlanan Penta koleksiyonu, duvarlarda üç boyutlu bir bütünlük oluşturuyor.

Eski Yunanca’da beş köşenin birleşimi anlamına gelen Penta, farklı yüzey ve açılarda birbirine bağlı çokgen dokulardan oluşan modüler karolar olarak karşımıza çıkıyor. Çok yüzlü beton bazlı karolar duvara döşendiğinde doğada olduğu gibi çok sayıda yansıma içeren hareketli bir yüzey ve katmanlı modeller oluşturuyor. Tasarımcısı Cristina Vezzini’nin çocukluğundaki tohum, bitki ve su altı oluşum görüntülerine sadık kalarak şekillendirdiği Penta’nın özünü kristal ve mineral oluşumlar meydana getiriyor. Kusursuz kabartmalarla duvarlarda üç boyutlu bütünlük oluşturan Penta, çağdaş görünümü ve heykelsi hatlarıyla da modern sanata göndermeler yapıyor.