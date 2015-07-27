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SERANİT PORSELEN’DEN DOĞAL TAŞIN ASALETİ: FİBRE

Seranit Porselen 2015 yılı yeni seri ürünlerini satışa sundu. Seranit Porselen yeni serisinde de yine doğanın eşsiz renk ve desenlerini şık tasarımlarıyla buluşturuyor.

2015 yılı yeni seri ürünlerini satışa sunan Seranit Porselen, Fibre ile doğal taşın tavizsiz asaletini karolara dokuyor. Seranit Porselen modern mekânlar tasarlarken yalın ve doğal bir etki peşinde olanlar için de özel ürünler üretiyor. Doğal taşın tavizsiz asaleti, lappato ve fulllappato seçenekleriyle Fibre’de kendini gösteriyor.


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