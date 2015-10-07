Türkiye’nin Dünya Standartlarındaki Keman Virtüözü Canan Anderson 28 Kasım’da Leyla Gencer Opera Ve Sanat Merkezi’nde

Türkiye’nin dünya standartlarındaki keman virtüözü Canan Anderson, 28 Kasım’ da bu yılın en özel konserlerinden birine Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’nde imza atıyor.

Konserde Canan Anderson doğu ve batı kültürüne sahip en sevilen şarkıları kemanı, özel orkestrası ve dans ekibi eşliğinde icra ediyor. Rock müziğinden pop müziğine geniş bir repertuvar ile izleyenlere dünya standartlarında bir show hazırlayan sanatçı bir ilke imza atıyor.

Bu konser için, özel olarak her şarkınının görkemli prodüksiyonları ve dans karografileri için çalışan Canan Anderson, hem romantik hem de hareketli şarkılarını bambaşka bir lezzette izliyicilere sunuyor. Canan Anderson Show’ un genel sanat yönetmenliğini Arda Aydoğan, müzik direktörü Tevfik Akbaşlı, dans koreografı Ebru Çapraz, kostüm tasarım Özlem Arıkan imzasını taşıyor.

İlk konserini 6 yaşında veren Canan Anderson, Mimar Sinan Üniversitesi’nde müzik eğitimini tamamlamış ve bu süreci yurt içi ve yurt dışındaki zorlu çalışmalar takip etmiş. 1994’te de dünyada ilk kez gösterime giren “Kugeln des Sultan” adlı eserde başkemancı olarak sahneye çıkmış. Salzburg Üniversite Orkestrası, Bombay Senfoni Orkestrası, Mozarteum Orkestrası ve sayısız farklı deneyim izlemiş bu çalışmaları. İstanbul’a geri dönüşünde önemli eğlence mekânlarında yaptığı programlar birbirini takip etmiş ve kendi bestelerini yaparak da ilk albümünü ve Nuf Tufanı, adlı ilk albümünü yayınlamış. Türk anne Amerikalı babanın kızı olan sanatçının iki kültüre birden sahip olması, doğasında bulunan doğu-batı kültürel sentezlerin, eserlerine ve şovlarına yansımasıyla muhteşem konserlerin ortaya çıkmasını sağlıyor.

Genel Sanat Danışmanlığını Arda Aydoğan’ ın üstlendiği Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi’ n de opera, müzikal, çocuk müzikalleri, resitaller, performans sanatları, festivaller ve müziğin hemen her dalındaki seçkin ve kaliteli örnekler sergileniyor.

Avrupa yakasının tek opera salonu olan Leyla Gencer Opera Ve Sanat Merkezi 10.000 m2 kapalı alana, 300 m2 sahneye ve 1000 kişilik salon kapasitesi ve akustik özellikleri ile dünya sahneleriyle yarışıyor.

Bu yılın en özel CANAN ANDERSON Konseri 28 Kasım’ da Leyla Gencer Opera Ve Sanat Merkezi’n de 20:30’ da… Etkinlik biletleri gişede ve biletix.com’da satışa sunuluyor.