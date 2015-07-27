VİKO 35. YILINI COŞKUYLA KUTLADI

Anahtar ve priz sektörünün inovatif ve lider kuruluşu VİKO, 35. kuruluş yıl dönümü ve “Bizden Bize Paylaşım Toplantısı” kapsamında tüm çalışanlarının katılımı ile önemli bir organizasyon gerçekleştirdi. “35. yılımızda dünya liderliğine doğru ilerliyor, başarı öyküleri yazmaya devam ediyoruz” teması ile gerçekleştirilen programa VİKO Yönetim Kurulu Başkanı Toshihide Arii, CEO Nusret Kayhan Apaydın, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler, çalışanlar ve aileleri katıldı.

VİKO, başarılı bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir…

VİKO’nun 750 çalışanı ve aileleri gurur verici bir birlikteliğe daha imza attı. Kutlamalar VİKO CEO’su Nusret Kayhan Apaydın’ın açılış konuşması ile başladı, Apaydın konuşmasında “VİKO, her biri kuruluş DNA’mıza işlenmiş değerleri ile ülkemizin uzun yıllardır başarı ile varlığını sürdüren en güzide kuruluşlarından birisi olmuştur. PANASONIC’e bağlı bir kuruluş olarak faaliyet gösteren VİKO; istihdamda, rekabette ve pazardaki konumlanmasında çok daha güçlü olacak ve büyük başarılara imza atmaya devam edecektir. Bu başarıyı ve sektörümüzün lider markası kimliğimizi daimi kılmak için hepinizin görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine gönülden inanıyorum. 35. yılımız kutlu olsun.” dedi. Daha sonra söz alan VİKO Yönetim Kurulu Başkanı Toshihide Arii “Uzun ömürlü olmak, tüm şirketlerin en önemli hedeflerinden biridir. Ve bu hedefin vazgeçilmez kriteri ise hiç kuşkusuz sürdürülebilir büyümedir. Köklü yapısı ve sektöründeki vazgeçilmez yeri ile 35. yılını dolduran VİKO, daha başarılı bir geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir. Bu yolculuktaki önemli duraklarımızdan birisi olarak da PANASONIC’in 100. yılını kutlayacağı 2018 yılında sektörümüzde dünyanın 1 numarası olmak hedefi karşımızda durmaktadır ve dileğim; bu hedefi siz değerli çalışanlarımızla birlikte gerçekleştirmektir.” şeklinde sözlerini tamamladı.

109 ödül sahibini buldu, çalışanlar Zeynep Dizdar ile coştu…

“VİKO Tanıma Takdir Ödüllendirme Sistemi”ne göre belirlenen kıdem – teşvik kapsamındaki 109 ödül 35. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında sahiplerini buldu. VİKO’da 5, 10, 15 ve 25. yılını dolduran çalışanlara, üst yöneticiler tarafından birer plaket takdim edildi. Aileleri ile birlikte sahneye çıkan VİKO çalışanlarının yaşadığı gurur ve mutluluk ise görülmeye değerdi. Ünlü sanatçı Zeynep Dizdar’ın sahne aldığı coşkulu organizasyonda, gün boyu çeşitli animasyon ve aktiviteler eşliğinde doyasıya eğlence hakimdi. 35. kuruluş yıl dönümü için hazırlanan özel pastanın kesilmesiyle birlikte çalışanların dile getirdikleri, “35. Yılımızı Kutlarken Başarı Öyküleri Yazmaya Devam Edeceğiz” sloganı ve oluşan coşkulu görüntüler günün en anlamlı karesini oluşturdu.