The puma corporation 註冊 Dina 域名，twitter 賬號更名為 Puma Eth

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本網站上部分空間資料是由 geonames. org 所提供。 吃還可以，埃及只能飲樽裝水，就算住酒店也一樣，住酒店多數會提供，當地果汁超好喝，每天必喝1~2杯，生果也甜，食物文化差不多，烤的，炸的，泥糊的豆，麵包，(牛，羊，雞，魚，豆泥糊) 基本每天都能吃飽，所以旅行完也增磅了。 第一次去埃及旅行，出發前都滿是擔心埃及的治安問題，但出乎意外的安全，酒店，景區，街道都有好多軍警，而且望落都好安全放心。 正如 ENS Medium 的一篇文章所言，所有. eth 名稱都是 NFT，可以「輕鬆地插入到不斷擴展的 NFT 生態系統中”」。 ENS 名稱的一些好處包括，除了能夠指向去中心化的網站並存儲頭像、電子郵件地址或 Facebook 名稱等個人資料信息外，還可以接收任何加密貨幣、代幣或基於區塊鏈的資產。

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